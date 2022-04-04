250 ساعة للعبادة والطاعة فى الحلقة الثالثة من "أبواب الله"

«أبواب الله» حلقات يومية يحاور فيها تامر إسماعيل الداعية الشيخ أحمد الطلحى، حول أهم الموضوعات والقضايا الدينية من منظور السعى والوصول إلى أبواب الله ونيل رضاه ورحمته، وتتميز بالاختلاف فى طرح الأسئلة والإجابات، بما يلائم كل الأجيال والثقافات وبما يتناسب أيضًا مع جمهور السوشيال ميديا.

اغتنام شهر رمضان الكريم هو مقصد المؤمنين والعابدين جميعا، لكن ماذا لو كان شخصا غير متعبد طوال العام، ويريد أن يغتنم شهر رمضان ويكفر عن كل تقصيره على مدار العام، وهل فى هذا عيب أن يسعى العبد إلى اغتنام الشهر المعظم والتكفير عن كل سيئاته، وكيف يواجه هوى نفسه ووسوسة الشيطان، فى هذه الحلقة من «أبواب الله» يقدم الداعية أحمد الطلحى دليل وروشتة لكل من يريد اغتنام شهر رمضان.



فضيلة الشيخ أحمد الطلحى: كيف يمكن لشخص مقصر فى عبادته طوال العام أن يتحول إلى عبد مطيع وملتزم فى رمضان؟ من الطرق العملية الجيدة فى التعامل مع شهر رمضان، هو تحويله فى ذهنى إلى ساعات، بمعنى أن شهر رمضان تقريبا مدته 750 ساعة، ثلثها للنوم، وثلثها للعمل، ويتبقى ثلث 250 ساعة للعبادة والطاعة، فلو وضع الشخص أمام عينه على تلك الـ250 ساعة من أول الشهر وبدأ التعامل معها ساعة بعد ساعة سيساعده ذلك على اغتنامهم جميعا وعدم ضياعهم.



لكن كيف يواجه الإنسان هوى نفسه والشيطان، ولا تفتر همته خلال الشهر الكريم؟ يستطيع الإنسان أن يجدد همته دائما بأكثر من طريقة، أولا أن يتعبد بطريقة القليل الدائم وليس الكثير المتقطع، بمعنى أن ركعتين يوميا بعد العشاء ولكن مستمرتين، خير من أن يصلى اليوم 10 ركعات وغدا لا يصلى.

ثانيا، أن يغير فى نوعية العبادة، فإن كان اليوم صلى ويريد غدا أن يقرأ القرآن، فإن ذلك يفيده فى تجديد همته، ولو كان يصلى فى مسجد ما، يمكن له تغيير المسجد، فيجدد همته.



ثالثا، أن يجدد نيته دائما قبل كل عمل، فيتحول هذا العمل إلى عبادة، حتى لو كان داخل للمسجد لصلاة الظهر مثلا، ونوى أن تلك الدقائق فى المسجد بنية الاعتكاف، فله جزاء الاعتكاف.