14 معرضا للسلع الغذائية بالفيوم بأسعار مدعمة طوال شهر رمضان

الفيوم رباب الجالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثًا مباشرًا جديدًا من محافظة الفيوم قدم خلاله المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، شرحًا عن خطة المديرية خلال شهر رمضان لتوفير السلع المدعمة ومنافذ بيع اللحوم المدعمة والحملات على الأسواق لضبط الأسعار، بالإضافة إلى توضيح ساعات عمل المخابز خلال الشهر.

وقال وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أن المحافظة بها حاليا 14 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة على مستوى المحافظة، وتم تمديد العمل بها حتى نهاية شهر رمضان تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لافتا إلى أن جميع السلع متوفرة بأسعار أقل من سعر البيع بالجملة لدى التجار.

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم إلى أن هناك حملات مكلفة بالمرور على هذه المعارض بشكل دورى لضبط الأسعار بها، بالإضافة إلى الأجنحة المخصصة لمعارض أهلا رمضان بعدد من السلاسل التجارية بالمحافظة.

وأكد المهندس سيد حرز الله، أن هناك سيارات محملة بالسلع التى تباع بأسعار مخفضة تجوب جميع القرى والعزب على مستوى المحافظة.

وعن منافذ بيع اللحوم على مستوى محافظة الفيوم أكد وكيل وزارة التموين بالفيوم أن هناك تنوعا فى أسعار اللحوم المعروضة وفقا للحالة الاقتصادية لكل مواطن فهناك اسعار 65 جنيها للكيلو و85 للكيلو و100 جنيه للكيلو و120 جنيها للكيلو.

وعن ساعات عمل المخابز خلال شهر رمضان أكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم أن جميع الارصدة آمنة بالمخابز وكل مخبز له حصة يومين خلاف اليوم الذى يعمل فيه وتم تحديد ساعات العمل بأن تبدأ من الساعة 8 صباحا وفقا لحصة كل مخبز. وأكد أن المحافظة لديها رصيد من الدقيق والقمح يكفيها لأكثر من شهرين لافتا إلى أن السلع التموينية متوفر رصيد يكفى لأكثر من 45 يوم بمخازن الشركة المصرية.

ولفت المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم أن هناك حملات يومية مكبرة بالاشتراك مع أى طب البيطرى والتموين للمرور على الجزارين والسلاسل التجارية ومعارض بيع السلع المخفضة ومنافذ بيع اللحوم.