وكيل تموين الأقصر يكشف تفاصيل استقبال موسم توريد القمح المحلى والقرارات المنظمة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار استعداد محافظة الاقصر لإستقبال موسم توريد القمح المحلى عام 2022م، قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعقد اجتماع بمقر ديوان عام المحافظة بحضوره، وحضور كل من محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، ومديرى الإدارات الزراعية، ورئيس قطاع الأقصر بشركة مطاحن مصر العليا.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تم خلال الإجتماع مناقشة الإستعدادات النهائية لإستقبال موسم توريد القمح، حيث ألقى المحافظ الضوء على أهمية موسم التوريد لهذا العام تحديداً، وخاصة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم من حيث الأزمة الروسية الأوكرانية، وأهمية توريد جميع الأقماح التى تم حصادها وبحد أدنى 12 ادرب / فدان، وفى ضوء عدد من المزايا التى قررتها القيادة السياسية بزيادة 50 جنية لكل اردب " 150 كيلو " كحافز توريد، بالإضافة إلى 15 جنية لكل اردب حافز تسويق.

ومن جانبه أكد و الدكتور تامر صلاح مختار كيل وزارة التموين، على جاهزية المواقع التخزينية البالغ عددها 4 مواقع "اسنا - ارمنت" والتى تبلغ سعتها التخزينية 34 الف طن موزعة كالآتي:- 28 الف طن بشونة وبنكر اسنا + 6 الاف طن بصومعة وشونة ارمنت وأنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز من حيث لجان الإستلام والفرز الممثلة من خمسة جهات "مديرية التموين – هيئة سلامة الغذاء – مديرية الزراعة – عضو الجمعية القبانية – امين الموقع التخزيني"، مع توفير كافة السبل التى تؤدى الى تسهيل عملية التوريد.

كما أفاد وكيل تموين الأقصر، أنه تم صدور القرارات الوزارية المشتركة ارقام 186 لسنة 2021 م ، 47 لسنة 2022م ، والقرار الوزارى 51 ، 52 لسنة 2022 الذين يحددون ضوابط عملية التوريد، والذى يبدأ من 1/4/2022م و حتى 31/8/2022 وبأسعار توريد بواقع 885 للأردب 23.5 قيراط، 875 للأردب 23 قيراط ، 865 للأردب 22.5 قيراط شاملة حافز التوريد وحافز التسويق المحددين بالقرار الوزارى 52 لسنة 2022م.

ومن جانبها أفادت وكيل وزارة الزراعة خلال الإجتماع، أنه تم تسليم كشوف الحيازات بالمساحة المنزوعة من القمح والبالغة طبقاً لكشوف الحصر 39037 فدان والمتوقع توريده فى حدود 70 ألف طن، على حساب أن يتم توريد 12 اردب عن كل فدان كحد أدنى، وأنه تم إجراء ندوات عن طريق إدارة التعاون الزراعى مع المزارعيين لتحفيزهم على التوريد وعدم مخالفة القرارات الوزارية .

كما شدد محافظ الأقصر، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التصريح بنقل أى أقماح خارج المحافظة إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة فقط، مع إلتزام جهات التسويق " شركة مطاحن مصر العليا " بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، وشدد انه طبقا للقرار الوزارى 51 لسنة 2022م، ومن يمتنع عن تسليم الكميات المحددة، "حد ادنى 12 اردب / فدان" يحرم من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة القادمة، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى وتطبيق أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 45 المادة 56 على المخالفين وبكل حسم.