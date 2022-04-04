اليوم السابع
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وفاة مواطن وإصابة والدة زوجته بسبب انهيار سقف غرفة عليهما بالشرقية

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:29 ص
وفاة مواطن وإصابة والدة زوجته بسبب انهيار سقف غرفة عليهما بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى مواطن مصرعه، فيما أصيبت والدة زوجته باشتباه نزيف بالمخ، إثر انهيار سقف غرفة عليهما بقرية عمريط دائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوحماد تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطار من  اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" محمد ال ب" 50 عاما مقيم عمريط جثة هامدة، تم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة، وإصابة والدة زوجته " منتهى م ع" 70 عاما  باشتباه نزيف بالمخ.

وتبين من التحريات الأولية إنهيار سقف غرفة مبنية من الخشب والسدة تعيش فيها سيدة مسنة وأثناء تواجد زوج نجلتها لزيارتها إنهيار  سقف الغرفة عليهما، وحدثت إصابته التى أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على نيابة أبوحماد صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



 

 


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