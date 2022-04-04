اليوم السابع
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الإثنين، 04 أبريل 2022 02:09 م
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وصول نحو 600 ألف نازح إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:09 م
وصول نحو 600 ألف نازح إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا لاجئين أوكرانيا - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت مصادر رسمية إن نحو 600 ألف شخص نزحوا إلى روسيا من منطقة دونباس ومدن وقرى أوكرانية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت مصادر "حتى صباح 4 أبريل، وصل حوالي 598 ألف شخص إلى روسيا، بينهم 118.5 ألف طفل.. ما يقرب من 500 ألف منهم عبروا الحدود من دونباس في منطقة روستوف، والباقون من الجانب الأوكراني عبر نقاط التفتيش الحدودية في مناطق بيلغورود، وكورسك وبريانسك وجمهورية القرم".

ولفتت السلطات إلى أن من بين أولئك الذين وصلوا إلى روسيا، هناك ما يقرب من 174 ألف مواطن روسي (يحملون الجنسية الروسية)، و340 ألفا من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وأكثر من 83 ألف شخص من مواطني أوكرانيا ودول أخرى.

وهناك ما يقرب من 28 ألف شخص تم إجلاؤهم وموجودون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة في 38 منطقة بروسيا.

ومن مدينة ماريوبول (في دونباس) تم خلال الـ24 ساعة الماضية إجلاء 526 شخصا، من بينهم 90 طفلا، إلى بيزيمينو في دونيتسك. ومنذ 5 مارس، تم إجلاء 11958 شخصا إلى بيزيمينو.

 


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