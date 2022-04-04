وأوضح برونر - في تصريحات اليوم الإثنين - أن الحكومة وجدت نفسها أمام تحد جديد عقب أزمة جائحة كورونا، لافتا إلى أن مساعدات الشركات المتعلقة بالجائحة تقلصت ولكن أعقبها على الفور أزمة حرب أوكرانيا وتداعياتها الواسعة على أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي في مساعدات جائحة كورونا تجاوز 42 مليار يورو، لافتا إلى أن حالة سوق العمل هذا العام أكثر إيجابية مقارنة بالعام السابق.

وذكر الوزير أن اختبارات كورونا التي يتم إجراؤها عبر الصيدليات تكلفت حتى الآن 23 مليون يورو كما تكلفت لقاحات وأدوية كورونا نحو 125 مليون يورو، لافتا إلى أن هناك تحويلات أعلى بمقدار 1.1 مليار يورو إلى الولايات والبلديات الفيدرالية وتحويلات أقل بمقدار 0.5 مليار يورو إلى الاتحاد الأوروبي في هذا العام مقارنة بالعام السابق.