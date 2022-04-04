وزير داخلية فرنسا يعلن الطوارئ لمكافحة الإرهاب خلال فترة الأعياد الدينية

كتبت: هناء أبو العز

أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانين، رفع حالة اليقظة والطوارئ لمكافحة الإرهاب خلال فترة الأعياد الدينية سواء كانت المسلمة المتمثلة فى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى الأعياد المسيحية المتمثلة فى أحد الشعانين وعيد الفصح اليهودى.

وطلب جيرالد دارمانين من المحافظين والشرطة والدرك الحفاظ على يقظة شديدة على المستوى العام ولكن أيضًا بشكل أكثر تحديدًا تجاه الأماكن ذات الطابع الديني .

وأكد جيرالد فى تصريحات نقلتها صحيفة 20 دقيقة الفرنسية، إلى أن التجمعات الدينية قد تثير انتباه المتطرفين، لارتكاب أعمال ارهابية، بالإضافة إلى تجمعات الطوائف الأرثوذكسية، المقيمين في فرنسا أو من السكان النازحين بسبب النزاع الروسي الأوكراني .