وزير خارجية إيطاليا: غرفة التعذيب فى أوكرانيا عار على العالم

فاطمة شوقى

رأى وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، أن غرفة التعذيب التى اكتشفت فى بوتشا (قرب كييف) "عار عالمي"، إننا نرى صورًا مرعبة، لقد ارتكبت فظائع ضد الشعب الأوكرانى، ضد مدنيين عزل".

وأضاف الوزير دى مايو فى تصريحات من زغرب على هامش مشاركته بقمة البحر الأدرياتيكى الثلاثية مع نظرائه السلوفينى والكرواتى، أن "إيطاليا ستضمن كل الدعم اللازم للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا من خلال الاتحاد الأوروبى للتحقق من هذه الجرائم ومرتكبيها". وأكد أنه “يجب إنهاء حرب بوتين، التى ندينها بشدة، ووقف التصعيد مطلوب على الفور. نحن جميعًا لا نتوانى فى إدانة هذه الفظائع"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التقارير الواردة من أوكرانيا تشير إلى أن "410 شخصًا من المدنيين قد قُتلوا بينما استُخدم الأطفال دروعًا بشرية"، مبينًا أن “أحداث بوتشا الفظيعة والمأساوية لا تُظهر أن الحرب مستمرة فحسب، بل أن شدتها وفظائعها تتزايد".

وبشأن قطع استيراد الغاز والنفط من روسيا، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن "إيطاليا لن تتراجع”، مشددًا على أن “بلادنا لم تستخدم حق النقض مطلقًا أو أى نوع من الفيتو على حزم العقوبات ولن نضع أى حق نقض".