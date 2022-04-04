وزير الخارجية الروسي: البعض في الغرب لديه مشكلة ضمير

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تظهر أن البعض في الغرب لديه "مشكلة ضمير".

واتهم بايدن الرئيس الروسي اليوم بارتكاب جرائم حرب، ودعا إلى محاكمته فيما يمثل تصعيدا للغضب الدولي بسبب "عمليات مزعومة" لقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقال لافروف إن روسيا ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق الاثنين في نيويورك لتناول المزاعم عن دورها في الوضع في بوتشا.

وكانت تصريحات بايدن جاءت بعد أن قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى مدينة بوتشا، إحدى البلدات المحيطة بكييف، حيث يقول المسؤولون الأوكرانيون إنه تم العثور على جثث مدنيين.

ووصف زيلينسكي الأعمال الروسية بأنها "إبادة جماعية"، داعيا الغرب إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، إنه تم العثور على جثامين 410 مدنيين جمعت من بلدات في منطقة كييف، التي تمت استعادة السيطرة عليها مؤخرا من القوات الروسية.