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وزير ألماني: العقوبات على روسيا فى قطاع الغاز تضر بأوروبا أكثر من موسكو

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:42 م
وزير ألماني: العقوبات على روسيا فى قطاع الغاز تضر بأوروبا أكثر من موسكو وزير المال الألماني كريستيان ليندنر
وكالات

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أفاد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر بأن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي "في الوقت الراهن" وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر أوروبا أكثر من روسيا.

وقال ليندنر في لوكسمبورج قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين "يجب أن نبحث في فرض عقوبات صارمة، لكن في الوقت الراهن، لا يمكن استبدال إمدادات الغاز الروسي"، مضيفا أن قطعها "سيضرنا أكثر من روسيا".

وقبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي يستورد 40% من حاجاته من الغاز من روسيا، وكانت ألمانيا الاكثر اعتمادا على الغاز الروسي الذي يمثل 55% من استهلاكها.

 

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