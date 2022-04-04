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وزراء مجموعة الاتصال العربية يبحثون مع لافروف الأزمة في أوكرانيا.. صور

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:05 م
وزراء مجموعة الاتصال العربية يبحثون مع لافروف الأزمة في أوكرانيا.. صور مجموعة الاتصال العربية مع وزير الخارجية الروسى
أحمد جمعة

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يجرى وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جلسة مشاورات في موسكو، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن الأزمة في أوكرانيا.
 
ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارحية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورا تبرز جانبا من مباحثات الوزراء العرب مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو. 
 
وصل وزير الخارجية سامح شكري، ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية إلى العاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارتهم الحالية، سعيًا نحو المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر"
 
اللقاء
اللقاء
وزير الخارجية سامح شكرى مع مجموعة الاتصال العربية
وزير الخارجية سامح شكرى مع مجموعة الاتصال العربية
مجموعة الاتصال الوزارية العربية مع وزير الخارجية الروسى
مجموعة الاتصال الوزارية العربية مع وزير الخارجية الروسى

 


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