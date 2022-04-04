نقابة الأسنان تقرر تأجيل مناقشة لائحة آداب المهنة لعمومية غير عادية بعد 3 أشهر

كتبت: آية دعبس

قال الدكتور أحمد مسعد، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، تأجيل مناقشة لائحة آداب المهنة، والذى كان من المقرر له الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد حالة الجدل التى آثارتها البنود المقترحة، واستجابة لمطالب الأطباء لحين إجراء حوار مجتمعى مع أطباء الأسنان.

وأوضح مسعد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجلس النقابة قرر تأجيل مناقشة بند اللائحة لجمعية عمومية غير عادية سيتم الدعوة لها بعد 3 أشهر.

دعت النقابة العامة لأطباء الأسنان، كافة أعضائها لحضور الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية، ظهر يوم الجمعة 8 أبريل 2022، بمقر دار الحكمة، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى لها.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التى يعرضها مجلس النقابة واعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامى للسنوات المالية المنتهية لعام 2018، 2019، و2020 بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب للحسابات.