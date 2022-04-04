موجز أخبار مصر.. توجيه رئاسى بتطوير معهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المهمة، على رأسها

وإلى أهم الأخبار:

الرئيس السيسى يتابع موقف تنفيذ المشروعات القومية بالصحة والتعليم العالى.. ويوجه بتطوير معهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة.. ويعلن إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات على غرار الأعرق عالميا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ووجه الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينةً طبيةً متكاملةً.

الحكومة: احتياطى السلع آمن والدواجن تكفى 7 أشهر واللحوم الحية 16.6 شهر

صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكدًا أنها تشير إلى إحتياطى مطمئن للغاية

الرئيس السيسى يتابع موقف تنفيذ إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".

الرئيس السيسي: إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات على غرار الأعرق عالميا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العإلى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لأهم المشروعات القومية فى قطاعى الصحة، والتعليم العالى والبحث العلمي".

روسيا تعلن رفع الحظر عن الرحلات الجوية من وإلى 52 دولة اعتبارا من 9 أبريل

أعلنت روسيا رفع الحظر عن الرحلات الجوية من وإلى 52 دولة اعتبارا من 9 أبريل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قررت استونيا زيادة إنفاقها العسكرى بقيمة 476 مليون يورو (بما يعادل نحو 523 مليون دولار أمريكى)، يذهب معظمها لشراء منظومات دفاع جوى قصيرة ومتوسطة المدى، ويأتى القرار الاستونى بينما يتصاعد بجوارها غبار الأزمة الروسية الأوكرانية، الذى شكل دافعاً للبلدان الأوروبية الأخرى للمسارعة فى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

"القوى العاملة" تسلم 2166 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، 2166 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، وحمدى جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدى عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومحمد عليان وكيل المديرية، والمهندسة ياسمين ممدوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة التدريب المهنى.

التعليم: بدء تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا لاكتشاف الموهوبين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا؛ للكشف عن الموهوبين فى مجالات الأولمبياد وإعداد جيل جديد مبدع نافع لمجتمعه ووطنه.

لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع: إتاحة 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة تحت حساب شراء محصول القمح المحلي.. الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أى محاولات لحجب السلع أو احتكارها.. واحتياطى السلع الأساسية مطمئن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة فى أسعار أى سلعة.

طقس المحافظات فى ثالث أيام رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة وهدوء بأمواج البحر فى الإسكندرية.. طقس ربيعى ونشاط للرحلات البحرية بالغردقة.. ارتفاع الحرارة بقنا والأقصر واعتدال الأجواء بالمنيا ودمياط

شهدت محافظات مصر المختلفة تحسنا طفيفا فى حالة الطقس، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً ، بعد موجة من الأمطار والغيوم على مدار الأيام الماضية، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا .