اليوم السابع
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مواطنون يطاردون قائد سيارة ملاكى بمنطقة فيصل فى الجيزة

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:38 م
مواطنون يطاردون قائد سيارة ملاكى بمنطقة فيصل فى الجيزة متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مطاردة عددا من المواطنين لقائد سيارة ملاكي بمنطقة فيصل وضبطه، وشكر شهود عيان أن قائد السيارة لصا، وأنه تورط في ارتكاب عدة وقائع سرقة.
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد ضبط أحد الأشخاص في منطقة فيصل، عقب مطاردة عددا من المواطنين له.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وذكر شهود عيان أن قائد سيارة ملاكي حاول الهرب، معرضا حياة المواطنين للخطر، إلا أن عددا من المارة طاردوه وتمكنوا من إجباره على التوقف بعد اعتراض طريقه، وتحفظ رجال المباحث على المتهم والسيارة، وتم فحص كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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