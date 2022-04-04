من هو "أخطر رجل فى العالم" بالنسبة للرئيس الأمريكي؟.. "CNN" تجيب

كتبت: نهال أبو السعود

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مالك قناة فوكس نيوز وقطب وسائل الإعلام روبرت مردوخ باعتباره "أخطر رجل في العالم" ، وفقًا لتقرير جديد في كتاب سيصدره فريق من مراسلي نيويورك تايمز.

تكشف مقتطفات من كتاب "هذا لن يمر" للصحافيين جوناثان مارتن وألكسندر بيرنز وحصلت عليه سي إن إن، أن بايدن قيم فوكس نيوز بأنها "واحدة من أكثر القوى تدميراً في الولايات المتحدة".

ورد أن الكتاب يصف قناة فوكس نيوز بأنها "سيل من البرامج المناهضة لبايدن ، مما يثير الشكوك حول اللقاحات وينشر نظريات المؤامرة الجامحة حول هجوم 6 يناير".

وأشارت شبكة سي ان ان، إلى أن تعليقات بايدن المزعومة لمارتن وبيرنز هي الأولى التي يعلنها الرئيس عن مردوخ، ولم يرد ممثلو فوكس نيوز والبيت الأبيض على الفور على طلبات للتعليق.

منذ إعلانه عن ترشحه لمنصب الرئيس ، دخل بايدن في جولات من الشد والجذب مع مراسلي قناة فوكس نيوز الذين أطرحوه أسئلة حول تعاملات ابنه هانتر بايدن التجارية في الخارج ، وجدول أعماله السياسي وزلاته اللفظية في الفترة التي سبقت الانتخابات.

ووفقا للتقرير، اقترح كل من مضيفي قناة فوكس البارزين في وقت الذروة في وقت ما أن بايدن غير لائق عقليًا للعمل كرئيس.

يذكر ان الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي وبخ بيتر دورسي مراسل فوكس نيوز في البيت الأبيض ووصفه بـ"الغبي ابن العاهرة" بعد ان طرح دورسي سؤال عن التضخم ولم يكن يعلم بايدن ان الميكروفون كان لا يزال يعمل.