ملك الفول بيسحر الناس بأسعار زمان.. السندوتش بـ2 والكيس المحوج بـ3 جنيهات

بنى سويف ـ هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف مع أحد أصحاب عربات بيع الفول بمحافظة بنى سويف، والتقى "اليوم السابع" بأحد الشباب ويدعى عمار صاحب إحدى عربات الفول بمدينة بنى سويف، والذى أكد أنه تعلم المهنة من والده رحمة الله عليه مشيرا إلى أنهم لديهم محل آخر.

وأضاف عمار، أنه يقدم وجبات السحور مشيرا إلى أن سندوتش الفول بجنيهان والكيس المحوج بـ3 جنيهات بالإضافة إلى كيس المخللات يبدأ بـ3.

وتابع عمار، أنه يعمل منذ الساعة الثالثة عصراً ويقوم بعملية التحضير منذ الظهر ويستمر فى العمل حتى الثالثة فجرا مشيرا إلى أنه يقدم وجبات الإفطار والسحور.

وأكد عمار، أنه يعمل طوال شهر رمضان فى تقديم طعام الإفطار والسحور وخاصة أن المكان الذى يعمل فيه يقع بالقرب من محطة قطار بنى سويف،

فيما أشاد الزبائن الذى يأخذون الطعام بجودة المعلم الذى يقوم عمار بتحضيره داخل مدينة بنى سويف.