ملاحقة المحتكرين.. ضبط 4 أطنان أغذية احتكرها التجار

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

شنت مباحث التموين حملات رقابية، استهدفت الأسواق في رمضان، حيث نجحت في ضبط 40626 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 635 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 10338 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم قرابة 1٫5مليون جنيه، وضبط 73 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1045349 لتر، وضبط 210 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "قرابة 85 طنا – 85885 عبوة – 36 قطعة" سلع غذائية وتموينية متنوعة.

كما تم ضبط 265 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد بناء بمضبوطات بلغت "أكثر من 4000 طن "دقيق – سكر – أرز – لحوم - مسلى – مكرونة – ملح - أعلاف"- 92985 عبوة "سلع غذائية - زيت طعام" – 310000 بيضة – 600 لتر مياه معدنية- 338 طن أسمنت – قرابة 5500 طن حديد تسليح".