مصرع عامل سقط عليه ونش أثناء عمله فى الغربية

الغربية ـ محمد طارق

لقى عامل مصرعة أثناء عمله، إثر سقوط ونش رفع مواد بناء فوقه من الطابق الرابع بأحد العقارات تحت الإنشاء، بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنه.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا بوفاة أحد الأشخاص حال عمله على ونش رفع مواد بناء بدائرة مركز بسيون، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز بسيون مدعومة بسيارة إسعاف وتبين مصرع "شعبان. ا" في العقد الرابع من العمر عقب سقوط ونش لرفع مواد البناء عليه، من الطابق الرابع بعد كسر قاعدة الونش أثناء أعمال البناء ورفع طوب لإحدى الشقق السكنية في الطابق الرابع .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.