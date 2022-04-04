مصرع طالب صدمه جرار زراعى أثناء عبوره طريق "بنها - المنصورة" بكفر شكر

القليوبية ـ إبراهيم سالم

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مصرع طالب بكلية العلوم بجامعة بنها أسفل عجلات جرار زراعي بطريق "بنها – المنصورة"، أثناء عبور الطريق أسفل الكوبري، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال مناظرة الجثمان من الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث، وتم التحفظ على السائق والجرار.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول "محمد . أ"، طالب كلية العلوم جامعة بنها، ومقيم في قرية الزمرونية بمدينة كفر شكر، بعدما صدمه جرار زراعي بمقطورة وتوفى بعد وصوله المستشفى بعدة دقائق.

وعلى الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين أنه أثناء عبور الطالب كوبري مدخل المدينة صدمه جرار زراعي أسفل الكوبرى بطريق "بنها – المنصورة"، وتم التحفظ على السائق والجرار الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وبيان سبب الوفاة والتحفظ على السائق والجرار.