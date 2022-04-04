اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 11:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أثناء عبوره طريق "بنها - المنصورة" بكفر شكر

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:39 ص
مصرع طالب صدمه جرار زراعى أثناء عبوره طريق "بنها - المنصورة" بكفر شكر جثة - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مصرع طالب بكلية العلوم بجامعة بنها أسفل عجلات جرار زراعي بطريق "بنها – المنصورة"، أثناء عبور الطريق أسفل الكوبري، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال مناظرة الجثمان من الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث، وتم التحفظ على السائق والجرار.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول "محمد . أ"، طالب كلية العلوم جامعة بنها، ومقيم في قرية الزمرونية بمدينة كفر شكر، بعدما صدمه جرار زراعي بمقطورة وتوفى بعد وصوله المستشفى بعدة دقائق.

وعلى الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين أنه أثناء عبور الطالب كوبري مدخل المدينة صدمه جرار زراعي أسفل الكوبرى بطريق "بنها – المنصورة"، وتم التحفظ على السائق والجرار الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وبيان سبب الوفاة والتحفظ على السائق والجرار.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

مصرع طالب

طالب بكلية العلوم

جامعة بنها

جرار زراعى

طريق بنها المنصور

كوبرى كفر شكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل بقليوب

الأربعاء، 30 مارس 2022 06:16 م

أمن القليوبية يعيد طفلين لأسرتهما بشبرا الخيمة خرجا للهو فضلا الطريق

الأحد، 27 مارس 2022 12:41 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمسكنها بقليوب

الإثنين، 14 مارس 2022 08:28 م

أمن القليوبية ينجح فى إثناء عاطل عن القفز من أعلى لوحة إعلانية.. كان فى حالة سكر

الإثنين، 07 مارس 2022 01:20 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا صادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بقتل شخص فى قويسنا

الأحد، 06 مارس 2022 05:44 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مستريح جديد استولى على 9 ملايين جنيه

الخميس، 24 فبراير 2022 12:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة