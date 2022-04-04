مصرع طالب تعرض للغرق أثناء السباحة في نهر النيل بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

لقي طالب مصرعه غرقا بنهر النيل في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب تعرض للغرق خلال السباحة وتم تحديد هويته.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وبعد عمليات بحث تم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى العام، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.