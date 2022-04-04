مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة ودراجة نارية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، علي طريق زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد من وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين ، بالانتقال تبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم، وعلي الفور إنتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجري نقل المصابين الثلاثة إلي مستشفي تلا المركزي، والتحفظ علي جثمان الشخص المتوفي في مشرحة المستشفي ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق .