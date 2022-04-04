مصرع شخصين فى حادث تصادم بالمنيا على الطريق الزراعى "مصر- أسوان"

المنيا -حسن عبد الغفار

لقى شخصين مصرعهما فى حادث سير بالمنيا على الطريق الزراعى مصر أسوان، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد مصرع شخصين إثر اصطدام سيارة ميكروباص لهما أثناء عبورهما الطريق أمام إحدى قرى المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخصين بينهم طفل امام أحدى قرى المركز، إثر اصطدام سيارة لهما، وتم نقل الجثامين لمستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ علي الميكروباص والسائق، لحين العرض علي النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.