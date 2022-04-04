اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار النمسا يطالب بتوضيحات كاملة بشأن ما حدث فى مدينة بوتشا الأوكرانية

الإثنين، 04 أبريل 2022 12:00 ص
مستشار النمسا يطالب بتوضيحات كاملة بشأن ما حدث فى مدينة بوتشا الأوكرانية المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

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أعرب المستشار النمساوي كارل نيهمر عن قلقه من الصور المروعة لمدنيين قتلوا بالرصاص في مدينة بوتشا الأوكرانية، لافتا إلى أن جرائم حرب ارتكبت هناك، بحسب وصفه . 


ودعا المستشار النمساوي في تصريحات إلى تقديم توضيحات كاملة عن هذه الجريمة، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عنها.


من جانب آخر، اعتبر بيان لوزارة الخارجية النمساوية أن الجيش الروسي مسئول عن هذه الجريمة حيث يجب أن يتم التوضيح والتوثيق من قبل مراقبين مستقلين يقومون بفحص الصور الوارده من بوتشا وغيرها من المدن الأوكرانية. 


وشدد البيان على ضرورة أن تتوقف الحرب الروسية على الفور وتشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يكون لها دور مهم في ضمان التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة ومحاسبة المسئولين عنها.


يأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب جرائم في بلدة بوتشا، والتي عثر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.


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