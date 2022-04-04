مستشار الرئيس للصحة: معظم مستشفيات العزل خالية من مرضى كورونا

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن متلازمة ما بعد كورونا أو "كورونا طويلة المدى"، ينتج عنها بعض الأعراض الصحية لدى المتعافين من الفيروس، ومصر كانت من أوائل الدول التى تحدثت عن هذا الأمر فى البداية.

وأضاف عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد علي، أن أكثر جهاز فى الجسم يصاب بمتلازمة ما بعد كورونا، هو الجهاز التنفسي، حيث يتأثر ببعض المضاعفات طويلة المدى، مثل صعوبة التنفس وبعض السعال وبعض أعراض الحساسية أيضا، "من الممكن أيضا أن يصاب الجهاز العصبي، ولكن هناك أشخاص يوهمون بعدم القدرة على التحرك أو غيره".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "هناك انخفاض شديد فى أعداد الإصابات فى مصر، وهناك أعداد قليلة من الحالات تحتاج إلى مستشفيات، وكثيرا من مستشفيات العزل لا يوجد بها حالات، والحالة الآن فى مصر جيدة ونتمنى أن يستمر هذا الحال فى الأيام المقبلة".

وأكمل: "نتوقع أن يتحول وباء كورونا فى 2022، إلى مرض نتعايش معه فى الفترة المقبلة، ومجموعة فيروسات الكورونا مثل الأنفلونزا الموسمية وإذا حدثت تحورات شديدة أدت إلى التأثير على اللقاحات سوف تغير الشركات المنتجة التشكيل الجينى الخاص باللقاحات للتعامل مع المتحورات الجديدة".