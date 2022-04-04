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مسئول رفيع بالبنتاجون: القوات الروسية تعيد تموضع ثلثى قواتها فى محيط كييف

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:54 م
مسئول رفيع بالبنتاجون: القوات الروسية تعيد تموضع ثلثى قواتها فى محيط كييف البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن القوات الروسية تعيد تموضع ثلثى قواتها فى محيط كييف، موضحا أنه لا مؤشرات على سيطرة القوات الروسية على ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مسئولى إدارة بايدن قد ناقشوا تشديد حملة العقوبات ضد روسيا مع ظهور أدلة على ما قالت إنه ارتكاب عمليات إعدام للمدنيين فى أحد الضواحى بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما قال شخصان مطلعان على الأمر.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن التقارير عن حدوث مذابح بحق المدنيين فى بوكا أدت إلى إدانة سريعة ومزاعم بارتكاب جرائم حرب من قادة العالم وأيضا تعهدات بتصعيد الإجراءات الاقتصادية من قبل الغرب ضد روسيا.

 

 وطلب المسئولون الأوكرانيون إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى المقابر الجماعية فى بوكا التى وصفها الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبيرج بأنها وحشية ضد المدنيين لم نشهدها فى أوروبا منذ عقود.

 

 وذكرت واشنطن بوست، أن حجم الإجراءات الانتقامية المحتملة من قبل الولايات المتحدة ليس واضحا، إلا أن كبار مسئولى إدارة بايدن سبق أن ناقشوا فرض عقوبات ثانوية مدمرة والتى ستستهدف الدول التى تواصل التجارة مع روسيا.


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