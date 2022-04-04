محافظ قنا يجرى جولة ميدانية على مشروعات حياة كريمة بقرى قوص

قنا - صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ،عدد من المشروعات المزمع إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز قوص، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بتلك المشروعات والإطمئنان على انتظام سير العمل بها، رافقه النائب أشرف ابوالفضل ، والنائبة سناء الحسانى عضوا مجلس النواب ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارةالداخلية، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة ، و شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، والرائد ايهاب الشابورى المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز قوص ، وخالد ابوالوفا منسق عام حياة كريمة بمحافظة قنا.

بدأ محافظ قنا جولته بتفقد الاعمال الإنشائية بوحدة صحة الأسرة بقرية المفرجية ، المقامة على مساحة 600م بنسبة تنفيذ للأعمال بلغت 75٪؜ ، كما تفقد محافظ قنا مبنى وحدة التضامن الإجتماعى بقرية المفرجية المقام على مساحة 600م ، بنسبة تنفيذ بلغت 68 ٪؜ من اجمالى الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمبنى ، حيث يضم فصول حضانة ومكاتب للتأهيل ومكاتب إدارية واستقبال، وورشة تدريب حرفى وورشة تدريب مهنى ووحدة اجتماعية ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدة مشورة اقتصادية .



وتابع محافظ قنا جولته بقرية الكلالسة ، حيث تفقد بها المنطقة الخدمية التى تقع على مساحة 7200م ، وتضم 4 منشآت خدمية هى ( مجمع الخدمات الحكومية ، مجمع الخدمات الزراعية ، وحدة صحية ، مركز الأسرة والطفل ) ، والمقام على مساحة 600م بحجم تنفيذ 85 ٪؜ من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات به ، كما تفقد مبنى مجمع الخدمات الزراعيه ( نموذج 2 ) المقام على مساحة 600م ، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ، ومكتب إرشاد زراعى ، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 82 ٪؜ ، وتفقد " الداودى " وحدة صحة الأسرة ، التى تقع على مساحة 1350م بنسبة تنفيذ 72٪؜، طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل .



واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمركز الأمومة والطفولة المقام على مساحة 1350م ، بنسبة تنفيذ 76٪؜، وسوف يضم حضانة للطفل.