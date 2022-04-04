اليوم السابع
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محافظ قنا يجرى جولة ميدانية على مشروعات حياة كريمة بقرى قوص

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:34 م
محافظ قنا يجرى جولة ميدانية على مشروعات حياة كريمة بقرى قوص مشروعات حياة كريمة بقرى قوص بقنا
قنا - صابر سعيد

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تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ،عدد من المشروعات المزمع إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز قوص، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بتلك المشروعات والإطمئنان على انتظام سير العمل بها، رافقه النائب أشرف ابوالفضل ، والنائبة سناء الحسانى عضوا مجلس النواب ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارةالداخلية، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة ، و شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، والرائد ايهاب الشابورى المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز قوص ، وخالد ابوالوفا منسق عام حياة كريمة بمحافظة قنا. 

 

بدأ محافظ قنا جولته بتفقد الاعمال الإنشائية بوحدة صحة الأسرة بقرية المفرجية ، المقامة على مساحة 600م بنسبة تنفيذ للأعمال بلغت 75٪؜ ، كما تفقد محافظ قنا مبنى وحدة التضامن الإجتماعى بقرية المفرجية المقام على مساحة 600م ، بنسبة تنفيذ بلغت 68 ٪؜ من اجمالى الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمبنى ، حيث يضم فصول حضانة ومكاتب للتأهيل ومكاتب إدارية واستقبال، وورشة تدريب حرفى وورشة تدريب مهنى ووحدة اجتماعية ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدة مشورة اقتصادية

وتابع محافظ قنا جولته بقرية الكلالسة ، حيث تفقد بها المنطقة الخدمية التى تقع على مساحة 7200م ، وتضم 4 منشآت خدمية هى ( مجمع الخدمات الحكومية ، مجمع الخدمات الزراعية ، وحدة صحية ، مركز الأسرة والطفل ) ، والمقام على مساحة 600م بحجم تنفيذ 85 ٪؜ من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات به ، كما تفقد مبنى مجمع الخدمات الزراعيه ( نموذج 2 ) المقام على مساحة 600م ، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ، ومكتب إرشاد زراعى ، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 82 ٪؜ ، وتفقد " الداودى " وحدة صحة الأسرة ، التى تقع على مساحة 1350م بنسبة تنفيذ 72٪؜، طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمركز الأمومة والطفولة المقام على مساحة 1350م ، بنسبة تنفيذ 76٪؜، وسوف يضم حضانة للطفل.


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