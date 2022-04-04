محافظ بنى سويف يناقش مع اللجنة العليا خطة استعدادات استلام وتوريد القمح

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمراجعة كافة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم توريد الاقماح والذى من المقرر أن يبدأ منتصف أبريل الجاري، مع التشديد على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد والاستلام ، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 128 ألفا و649 فداناً على مستوى المحافظة بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم ، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على توريد محصول القمح المحلى للموسم الحالى 2021/2022،وذلك بحضور: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، الأستاذ محمد جبر معاون المحافظ،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، المهندس عماد محمود وكيل وزارة الزراعة، المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة، وباقى أعضاء اللجنة من التموين،الزراعة، التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وصيانة الحبوب هيئة سلامة الغذاء.

تناول الاجتماع عرض آليات تنفيذ الخطة التى أعدتها المحافظة لتوريد واستلام محصول القمح الاستراتيجى للموسم الحالى والتى تضمنت :عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح بجميع مراكز المحافظة وتحديد كميات المتوقع إنتاجها بكل قرية على حدة وتم تسليم الحصر إلى مديرية التموين ،حملة توعية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية وذلك لحث المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة، وذلك لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلى مع اعتبار ان توريد القمح هذا العام أمن قومي، ومخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينيةالمتاحة لديها ، مع قيام التموين بمعاينة اماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعاير التخزين وتم تحديد السعات التخزينية لكل منها، وتوزيع الكميات المتوقع انتاجها من القمح بالطن على السعات التخزينية المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعدين المكانى والأمني.

كما تضمنت الخطة أيضا :الإعلان عن أسعار الأردب بدرجاته الثلاث والاشتراطات والضوابط الفنية طبقا للقرارات الوزارية بهذا الشأن ،مع التأكيدعلى مسئولى الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية ، والتأكدى على حظر تحصيل أى مبالغ نظير التوريد تحت أى مسم ، وعدم استلام اقماح من مواسم سابقة (قديمة) أو اقماح مستوردة أو مخلوطة ومصادرة هذه الكميات عند توريدها، مع التنبيه على جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت (الخيش ) الجديدة لتوزيعها على المزارعين ، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات لتسويق.