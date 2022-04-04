اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوزع هدايا الرئيس السيسى على سكان الأسمرات

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:54 ص
محافظ القاهرة يوزع هدايا الرئيس السيسى على سكان الأسمرات محافظ القاهرة يوزع هدية الرئيس
كتب سيد الخلفاوى

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وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، دفعة من "هدية الرئيس" لقاطنى الأسمرات من 60 ألف هدية مخصصة لمواطنى القاهرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء .
 
وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل.
 
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية .
 
وأضاف محافظ القاهرة أن مديرية التضامن الاجتماعي ستقوم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وحالات تكافل وكرامة فى الأحياء الأكثر احتياجًا كالمقطم ومنشأة ناصر والبساتين وحلوان والمعصرة و١٥ مايو والسيدة زينب وقاطنى المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للأماكن غير الآمنة، مع التأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها ، مشيراً إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه كرتونة حياة كريمة إليهم والاستفادة من تلك المبادرة النبيلة التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.  
 
 

الاسمرات

هدية الرئيس

سلع غذائية

القاهرة

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