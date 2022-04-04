اليوم السابع
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محافظ الغربية يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بمحلة زياد

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:30 م
محافظ الغربية يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بمحلة زياد افتتاح المسجد
الغربية محمد طارق

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مسجد أبو بكر الصديق بقرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود. 
 
وهنئ المحافظ الحاضرين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مشيدا بدور الأهالي بالمساهمة مع وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد المسجد والذي يقع على مساحة ٤٥٠ متر وتم إحلاله وتجديده بتكلفة 5 ملايين جنيه وأنشأه الحاج على حسن السامولي عام 1953 .
 
وعقب الافتتاح قدم الأهالي المصحف الشريف لمحافظ الغربية، كما حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالبهم وحلها.
 
 

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