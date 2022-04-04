محافظ الإسماعيلية يشارك أطفال أحد دور الأيتام إفطارهم.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

دعى اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، أطفال دار الرحمة لرعاية البنين والبنات، لتناول طعام الإفطار بنادي وشاطئ الفيروز علي بحيرة التمساح، احتفالًا بيوم اليتيم تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتم إقامة احتفالية للأطفال قبل الإفطار، تضمنت عروض عرائس، ومسرح الطفل، وحكايات فلكلورية من خلال فقرة الإراجوز، وألعاب ترفيهية للأطفال المتواجدين ، ثم تناول الأطفال إفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك، رفقة محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الإفطار، تم استكمال الاحتفالية بمسرح نادي وشاطئ الفيروز، وقدم المحافظ الهدايا للأطفال المتواجدين، احتفالاً بهم تزامنًا مع يوم اليتيم وقدوم شهر رمضان المبارك.

وخلال الاحتفالية أكد "بشار" على حرصه الدائم، على اللقاء بأطفال دور الرعاية ومشاركتهم في كافة المناسبات، فهم جزء من نسيج المجتمع، لابد من تقديم الدعم لهم، والتفاعل بينهم وبين الآخرين، مضيفًا، أشعر ببالغ السعادة عند رؤيتهم سعداء فهم جزء منا، لابد أن يشعروا بالأمان والاحتواء وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.