محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام دولة فلسطين تعزيز سبل التعاون

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له بعد توليه مهام منصبه قنصل عام لدولة فلسطين، وذلك لبحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

في البداية؛ هنأ المحافظ السفير رأفت بدران متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة كقنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، مشدد على العلاقة القوية الممتدة عبر السنين التي تربط بين الشعبين الشقيقين مصر وفلسطين وأن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية للقنصلية والجالية الفلسطينية بالإسكندرية.

من جانبه؛ قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وعبر عن امتنانه لكرم شعب وأهل الإسكندرية وسعادته بأجواء رمضان بها، مشيرا مهام قنصلية فلسطين لافتاً إلى أنها مسئولة عن الجالية الفلسطينية فى كلا من محافظات "الإسكندرية والبحيرة و مطروح، كما تحدث عن التحديات التى تواجه الجالية الفلسطينية، حيث أكد محافظ الإسكندرية استعداده لتذليل كافة التحديات.