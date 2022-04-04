محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى

أسوان – عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان غلق عدد من المحلات المخالفة بالسوق السياحي لعدم التزامها بخط التنظيم وتعديها على أعمال التطوير من القواعد الخشبية والبرجولات منها محل مقلة وعطور سيتم غلقه لمدة شهر.

جاء ذلك أثناء قيادة محافظ أسوان لحملة مكبرة، اليوم، الاثنين، لإزالة الإشغالات داخل السوق السياحى القديم خلال الفترة المسائية والتي امتدت لمسافة 2400 متر.

وضمت الحملة كل من رئيس مركز ومدينة أسوان ونوابه ورؤساء الأحياء والعاملين، بجانب ضباط وأفراد شرطة المرافق، وأثناء فعاليات الحملة شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الالتزام بخط التنظيم ، وعدم وضع أى منتجات على أعمدة البرجولات حيث سيتم السماح بوضع المنتجات خارج المحل إلى حد التنظيم مقابل رسوم مالية على المتر الواحد.

ووجه، إلى تنفيذ أعمال الهوية البصرية على أسوار المباني الحكومية وحوائط العمارات السكنية بالسوق السياحي لخلق بانوراما جمالية ، بجانب عمل بوابات للشوارع الجانبية لمنع دخول مركبات التوكتوك والتروسيكل للسوق بتشديد السيطرة المرورية ، بالإضافة إلى تركيب تندات ومظلات موحدة التصميم لجميع المحلات.

كما أمر أشرف عطية بمراجعة منظومة الحريق للمولات التجارية التي تضم عدد كبير من محلات بيع الملابس الجاهزة والمفروشات، علاوة على إعادة تنفيذها بالشكل الذي يساهم في التأمين والحماية الكاملة ضد الحرائق، مشدداً على الإسراع في إنهاء أعمال القطاع الرابع من مشروع تطوير السوق السياحي مع نهو أعمال الصرف الصحي والكهرباء. وفى سياق جولته أستمع المحافظ لشكاوى ومقترحات المواطنين التي قاموا بعرضها عليه حيث كلف المسئولين بسرعة التعامل الفوري معها ودراسة المقترحات بالشكل المطلوب.