محاضرات حول التنمية الشاملة والتعامل مع كبار السن بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية الشاملة" قدمتها وردة إبراهيم، وتحدثت عن مفهوم التنمية الشاملة ودور التنمية الشاملة في حل مشكلة الفقر والبطالة وأهداف التنمية الشاملة بالنسبة للشباب والتنمية الاقتصادية تعتمد على الثقافة كجزء أساسي.

فيما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع كبار السن" قدمها الدكتور عبده الضوى أحمد، وفند طرق التعامل مع كبار السن وكيفية تقديم الدعم والرعاية لكبار السن، فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان "الحضارة وأثرها فى الفكر الإنسانى" قدمها عمرو عبد الصبور، وأكد على أنه لا شيء أعظم من فكرة وقد نضجت ولا شيء أعظم من فكرة نلمس ثمراتها على أرض الواقع وليس مجانبًا الصواب من قال «التغييرات المهمة تبدأ بفكرة يقول الفيلسوف الفرنسي «أوغست كونت» وحدها الأفكار تُغيّر العالم ولأن الفكر فعل وثمرة الفعل أعماله لهذا فإن محور التغيير للأفضل يكمن في التوثب والسعي للعمل الجاد لتنفيذ كل فكرة تشهد لها ثمرتها بالإيجابية.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "دور المرأة المصرية فى ثورة 19" قدمها أحمد محمد مدنى، وتحدث عن دور المرأة المصرية السياسى والاقتصادي والاجتماعى عبر التاريخ وتعليم المرأة حتى المرحلة الجامعية، ورفع سن الزواج للنساء إلى 16 عاما والرجال إلى 18 عاما، ويرجع ذلك لمجهود السيدة صفية زغلول أم المصرين وكان لها دور مهم فى الحياة السياسية وتأسيس الأحزاب فى هذه الثورة، واستشهاد العديد من المناضلات المصريات فى تلك الثورة فداء للوطن وحريته.



محاضرات حول التنمية الشاملة والتعامل مع كبار السن (1)



محاضرات حول التنمية الشاملة والتعامل مع كبار السن (2)