مجموعة الاتصال العربية تصل موسكو لبحث حل دبلوماسي لأزمة أوكرانيا

كتب : أحمد جمعة

وصل وزير الخارجية سامح شكري، ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية إلى العاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارتهم الحالية، سعيًا نحو المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر"

ومن المقرر أن يستمع الوزراء العرب إلى مواقف الجانبين الروسي والأوكراني، على ضوء المستجدات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، ويلتقي الوزراء العرب خلال زيارتهم إلى موسكو مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، ويجري الوزراء مشاورات لاحقة في مدينة وارسو مع وزير خارجية أوكرانيا ديمترى كوليبا.