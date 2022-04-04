متى نرتدى الملابس الصيفية؟.. الأرصاد ترد وتوجه تحذير للمواطنين

كتب محمود راغب

طقس شديدة الحرارة هذه الأيام علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد وأغلب الأنحاء تشهده البلاد خلال هذه الأيام، حيث تتجاوز خلاله على سبيل المثال الحرارة بالقاهرة 36 درجة وتصل لـ 40 درجة جنوب البلاد، وذلك خلال الساعات النهار .

والسؤال الأكثر شيوعا فى هذه الفترة، " متى نرتدى الملابس الصيفية ؟" وهو ما أجابت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة، أن تخفيف الملابس يكون خلال ساعات النهار ويكون تدريجيا ولكن يجب الحذر لأن الأجواء تكون باردة ليلا .

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك فارق بين العظمى والصغرى يصل لـ 15 درجة ، محذره من المبالغة من تخفيف الملابس ، قائلة :عادة يبدأ ارتداء الملابس الصيفية بعد شم النسيم والذى يأتى فى 25 أبريل الجارى"، لافته إلى أن فصل الربيع معروف عنه التغيرات الحادة والسريعة لذلك يجب متابعة النشرة الجوية يوميا .

و يشهد اليوم السبت، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب البلاد ، مايل الحرارة على السواحل الغربية ، حار على السواحل الشرقية و جنوب سيناء، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح أحيانا بالسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27a

والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 10