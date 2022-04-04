متحدث الزراعة: استغلال كل الموارد لتحقيق أفضل النتائج فى إنتاج الأسمدة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية تتعامل مع ملف إنتاج السماد بكفاءة عالية، حيث نستغل كل الموارد المتاحة ونحقق بها أفضل النتائج الممكنة في إنتاج الأسمدة وإتاحتها بالأسواق المحلية، ونعمل في هذا الملف بفاعلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح"، الذى يعرض على قناة "اكسترا نيوز": نحاول أن نحقق من خلال النجاحات التي يتم تسجيلها على أرض الواقع الأهداف الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة المصرية وهى تحقيق تنمية زراعية متكاملة.

وتابع الدكتور محمد القرش: "تمكنا من أن نحقق هذا الأمر في ظل التحديات العالمية، فالدولة المصرية كانت قادرة على توفير احتياجات المراعين من الأسمدة بشكل كبير ، ونحسن السيطرة ونخدم الفلاح المصرى ونوصل له السماد بشكل كامل حيث لدينا مجموعة من المصانع تنتج تلك الأسمدة الزراعية".