مباحث إسنا تعيد سيارة لمالكها بعد سرقته بالإكراه على الطريق الغربى بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال مديرية أمن الأقصر، فى استجابة سريعة لحادث سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق " الأقصر - أسوان"، الزراعى عقب التعدى عليه من جانب مجهولين، فى استعادة السيارة وتسليمها لمالكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، بلاغاً من "ن. ص. ر" سائق السيارة، بتعدى مجهولين عليه بسلاح نارى وسرقة الهاتف المحمول الخاص به، والاستيلاء على سيارته أثناء سيره بطريق الأقصر أسوان الزراعى وفرارهم هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة إسنا بقيادة الرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد عبد الخالق قوره، والنقيب أحمد عبد القادر، والنقيب أبراهيم الحيني، والنقيب محمود صقر معاونى مباحث المركز، من ضبط مرتكبى الواقعة بأحد الأكمنة المعدة لهما، وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقاما بالإرشاد عن السيارة المسروقة وتم استعادتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وفى نفس السياق رصد "اليوم السابع" بثا مباشرا لأعمال توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة فى مدينة إسنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع التابعة لمركز ومدينة إسنا، مع قدوم أيام شهر رمضان المبارك، والتى انطلقت تحت شعار "وصل الخير"، وبالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والمجتمعي.

ومن جانبه يقول محمود صادق منسق عام حياة كريمة فى الأقصر، أنه مع دخول شهر رمضان المبارك تم البدء فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة على قرى مدينة إسنا، موضحاً أن كرتونة المواد الغذائية تزن 12 كيلو جرام وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان" وسيتم توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية.