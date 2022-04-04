ما أفضل وقت لممارسة الرياضة فى رمضان؟ كلية التربية الرياضية حلوان تجيب

كتب محمد صبحى

. أكدت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، أن ممارسة الرياضة بشكل عام لها دور هام في الحفاظ على وزن الجسم الصحّي ومقاومة الجسم للأمراض، لكن يتوقّف بعض الصائمين عن ممارسة النشاط الرياضي خلال شهر رمضان الكريم، وكشفت الكلية بعض المعلومات الهامة عن أهمية الرياضية خلال شهر رمضان فى ظل حملة توعوية تنظمها إدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة امل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان

وترى الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، أن ممارسة الرياضة فى رمضان تساعد فى المحافظة على صحة وكفاءة الأجهزة الحيوية واللياقة الصحية والبدنية والوقاية من الأمراض المختلفة المصاحبة للحياة العصرية، بالإضافة إلى أنها تساعد على فقد جسم الصائم الكمّ الأكبر من الدهون نتيجة انخفاض مستويات السكر فى الدم، وهو سرعان ما يستعيد الطاقة اللازمة لتعافيه بعد كسر الصيام.

وتشير إلى أن أفضل وقت لممارسة النشاط الرياضى هو قبل ساعة من موعد آذان المغرب ، أو قبل وجبة السحور ، أو بعد انقضاء ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الفطور، وأسوأ وقت لممارسة الرياضة هو فى منتصف النهار، لأن طاقة الصائمين سوف تستنفد، ولن يستطيعوا تناول الطعام لشحن المزيد من الطاقة ، ومع ذلك إذا كان النهار هو الوقت الوحيد المتاح تفضل ممارسة الرياضة لمدة 20 إلى 30 دقيقة فقط، والقيام بتمارين خفيفة.

ونظرا لتغير نظام الحياة اليومى ونظام الجسم فى رمضان : فيقل عدد ساعات النوم الليلى ويقل النشاط البدنى فى النهار ويتركز فى الفترة المسائية ، أيضا يتغير النظام الغذائى من حيث (عدد الوجبات - توقيت الوجبات - نوع الوجبات والتى تتصف بزيادة السكريات والدهون - قلة شرب الماء) ، لذلك تُصبح ممارسة الرياضة مهمة جدًا لتقوية العضلات وصحة وسلامة الجسم وللاستفادة من مميزات الصيام.

وفوائد ممارسة الرياضة فى رمضان لم تنتهِ إذ أنها تُقدم الفوائد منها:

•تقوية الجهاز المناعي: فالرياضة تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الكثير من الأمراض.

•تقوية عضلة القلب والرئة: فتساعد الرياضة على تحمل مشاق الصيام.

•القضاء على الخمول: الرياضة تُقاوم الكسل الحادث بكثرة فى رمضان، وتعمل على تنشط الجسم للقيام بأعباء رمضان.

•موازنة مكونات الجسم: ممارسة الرياضة فى رمضان مهمة للمحافظة على توازن مكونات الجسم من سوائل وعضلات، ودهون، وعظام.