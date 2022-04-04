مات بـ"اسفكسيا الغرق".. التحريات تكشف ملابسات مصرع طالب في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طالب تعرض للغرق بنهر النيل في الصف، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، حيث أكدوا أن الطالب خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق.

وناظرت جهات التحقيق جثة الطالب، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بتسليم جثة الطالب لأفراد أسرته تمهيدا لدفنها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طالب تعرض للغرق بنهر النيل في الصف، على الفور تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الجثة، وتبين أن طالب تم تحديد هويته، غرق خلال السباحة بنهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.