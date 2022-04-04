كوريا الجنوبية تسجل 127 ألفا و190 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 127 ألفا و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و218 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية، اليوم الإثنين، بأن حصيلة إصابات كوفيد-19 ارتفعت بذلك إلى 14 مليونا و1406 حالات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 17 ألفا و453 حالة.

وذكرت الوكالة أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بلغ 44.5 مليون، أو 86.7% من أصل 52 مليون نسمة، بينما تلقى 63.9% جرعات معززة.

وتشهد كوريا الجنوبية اتجاها تنازليا في منحنى الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.