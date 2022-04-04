كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى العودة لطريق الحوار والتعاون

وكالات

دعت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، كوريا الشمالية، إلى الامتناع عن تصعيد التوتر في المنطقة، وجاء ذلك تعليقا على بيان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وفي إفادة صحفية، قالت المتحدثة باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، لي جونغ جو: "إن وزارة الوحدة تشير بوضوح إلى أنه ينبغي على كوريا الشمالية ألا تسبب توترات إضافية في شبه الجزيرة الكورية بأي حال".

وأضافت: "الوزارة تحث بقوة كوريا الشمالية على العودة إلى طريق الحوار والتعاون بدلا من التوتر والمواجهة".

وكانت كيم يو جونغ قد وجهت انتقادات حادة لوزير الدفاع الكوري الجنوبي بسبب تصريحاته عن "الضربات الوقائية المحتملة" ضد الشمال، حيث هددت بـ"عواقب خطيرة" في العلاقات الثنائية.

وأشارت شقيقة الزعيم إلى أن "كوريا الشمالية ستعيد النظر في الكثير من الأمور المتعلقة بكوريا الجنوبية"، كما ذكّرت الجنوب بأن كوريا الشمالية هي "دولة لديها أسلحة نووية".