"كنافة شبه التورتة وقطايف بالأوريو" الشيف جمال أشهر بائع كنافة بالغردقة.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون "اليوم السابع"، عصر اليوم الاثنين، لايف جديد من مدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، من أمام أحد أشهر محال بيع الكنافة الآلي بمدينة الغردقة والذي يقيم بتجهيزها الشيف جمال وحيد أشهر شيف حلواني بالغردقة.

قام الشيف جمال بتجهيز مكان بالقرب من سوق الدهار بالغردقة للقيام بتجهيز ماكينات الكنافة وكذلك عمل القطايف الخاصة بشهر رمضان الكريم واكد أن يقوم بالعمل منذ الساعات الأولى من الصباح ويستمر لقرب ساعات السحور.

وقال الشيف جمال أن أول من اخترع القطايف بالأوريو لعمل قطايف الحلو وحشو الشكولاته وغيرها من الحلويات واكد ان هو من اخترع قطايف بالاوريو وغيرها من القطايف المختلفة .