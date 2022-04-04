قتل ابنه فى "ساعة الرؤية" .. تفاصيل جريمة بشعة فى السويد

كتبت ـ فاطمة شوقى

شعر رئيس بلدية سويكا، السويدية، ديماس فاسكيز، "بالفزع" بعد الجريمة التي وقعت أمس الأحد في البلدية، حيث طعن رجل ابنه البالغ من العمر 11 عامًا حتى الموت.

واعتقل الحرس المدني رجلاً يبلغ من العمر 47 عامًا في بعد قتل ابنه البالغ من العمر 11 عامًا بسكين. وقعت الأحداث، وفقًا للمعلومات الأولى المتاحة، في منزل المشتبه به، في المنطقة الحضرية من العاصمة ريبيرا بايكسا، حسبما قالت صحيفة "لاس بروبينثياس" الإسبانية.

تم اكتشاف هذه الحلقة الجديدة من العنف غير المباشر من قبل الأم نفسها، التي أبلغت الجهات المختصة، بعد رفض الرجل فتح الباب لها عندما ذهبت لتحضر الطفل الذى كان يقضى عطلة نهاية الأسبوع مع والده امتثالا لنظام الزيارة أثناء الانفصال.

عندما وصل الحرس المدني ، دخلوا المنزل ووجدوا الطفل توفى بالفعل، لذلك انتقل الفريق الطبي في جامعة سامو إلى مكان الحادث عن طريق مركز معلومات الطوارئ والتنسيق (CICU) ولم يتمكن إلا من التدخل لإثبات الوفاة.

كما تم نقل الأم إلى المستشفى بسبب حالة الانهيار التى كانت تعانى منها، بعد رؤية ابنها مطعونا.

وتقدم فاسكيز بأن مجلس الحكومة المحلية سوف يجتمع اليوم الاثنين، لإعلان الحداد الرسمي في البلدية ، حيث يحمل الموظفون الأعلام فى المبانى الوطنية، وأشار إلى أن مجلس المدينة سينظم مظاهرة "ضد أي عمل عنيف" في الأيام المقبلة لإظهار رفض البلدة لهذه الأحداث.

وأظهر فاسكيز، رفضه للعنف و تلك الحوادث، مشيرا إلى أن الجيران لا يزالون فى حالة من الذعر ولا يصدقون ما حدث.