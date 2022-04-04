قاتل سائق بأبو النمرس: "تخلصت منه لسرقة التوك توك علشان اشتري مخدرات"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف لصوص باستدراج سائق لقتله وسرقة مركبة التوك توك وبيعها وشراء مخدرات بثمنها، حيث نجح أحد المتهمين في استدراج الضحية لمكان نائي، بزعم توصيله، وما أن توارى عن أعين الناس، حتى قتله.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة، ونجحت في تحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق توك توك ، مقيم بدائرة المركز) بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز ، وبحوزته (هاتفه المحمول – متعلقاته الشخصية).

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا أنهما استوقفا المجنى عليه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة المركز بإدعاء توصيلهما لأحد الأماكن، ولدى وصولهما لأحد المجارى المائية محل الواقعة، طلبوا منه التوقف وأثناء ذلك دفعه أحدهما إلى المجرى المائى حتى فارق الحياة ولاذ بالهرب، كما أضافا بتصرفهما فـى المركبة المشار إليها بالبيع لعميلهما سيئ النية (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبط الأخير ، وبمواجهته إعترف ببيع المركبة لعميل أخر سيئ النية (مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) أمكن ضبطه ، وبإرشاده أمكن ضبط المركبة المستولى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.