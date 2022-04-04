"فطوطة وبوجى وطمطم" على جدران شارع بالمطرية احتفالا بالشهر الكريم.. صور

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شارك القارئ سيد سالم كامل، والمقيم فى محافظة القاهرة، بصور شارع محمد سليمان عطالله حى المطرية بعد أن قام برسم معالم رمضان القديمة والحديثة وتزيين الشارع بالأضواء والزينة الرمضانية المتعارف عليها، وذلك ضمن مبادرة "رمضان جانا" التى أطلقتها خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع".















وقال: "أهوى الرسم وبمناسبة رمضان قمت برسم جدران الشارع الذى أقيم فيه لإضافة البهجة على أبناء الحى بهذا الشهر الكريم، واخترت شخصيات الكارتون المرتبطة بها شهر رمضان مثل بوجى وطمطم وعم شكشك وفطوطة بالإضافة إلى بعض الشخصيات الحديثة".





























وفى مثل هذه الأيام يتفق شباب وأطفال الحى لعمل الزينة الرمضانية الملونة لإضافة أجواء البهجة على الشوارع، وفى بعض المنازل يقوموا بتزيين المنازل بالمفارش الرمضانية والفوانيس لإسعاد الأطفال بهذه العادة الرمضانية الجميلة.



وبمناسبة شهر رمضان الكريم يطلق "اليوم السابع" مبادرة "رمضان جانا" ويمكنك المشاركة في هذه المبادرة بصور لزينة رمضان في الشارع والمنازل وذلك عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.