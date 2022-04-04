اليوم السابع
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فضيحة جديدة للأمير أندرو.. ديلى ميل: تلقى مليون جنيه إسترلينى من محتال تركى

الإثنين، 04 أبريل 2022 12:03 م
فضيحة جديدة للأمير أندرو.. ديلى ميل: تلقى مليون جنيه إسترلينى من محتال تركى الأمير أندرو دوق يورك
ريهام عبد الله

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأمير أندرو، دوق يورك، تلقى مدفوعات تزيد عن مليون جنيه إسترليني من "محتال" تركي يدعى سلمان ترك، بعد أن التقيا من خلال صديق مهرّب أسلحة لدوق يورك، والذي حضر حفل عيد ميلاد سارة فيرجسون، وحفل زفاف أوجينى، والصديق المقرب هو طارق كايتوني، الذى سبق أن تفاخر بتأثيره على دوق يورك، وحضر حفل زفاف ابنته الأميرة أوجيني، في عام 2018.

قدم كايتوني، الأمير أندرو، إلى سلمان تورك، البالغ من العمر 35 عامًا، في أوائل صيف عام 2019، قبل أن يصبح الثنائي فى علاقة ودية، ويتشاركان العشاء في منزل المحتال المزعوم في جنوب كنسينجتون، وفقا لتقرير "ديلى ميل".

الأمير أندرو
الأمير أندرو

وقال تقرير الصحيفة البريطانية، "لقد ظهر الآن، أن حفلة عيد ميلاد سارة فيرجسون، تم تمويلها جزئيًا من قبل سلمان ترك، وبعد أشهر، التقط "تورك" و"كيتاني"، صورة سيلفي معًا خلال زيارة لما يبدو أنه منزل فروجمور، المقر الملكي في وندسور، في فبراير 2020".

ومنذ تقديمهما قبل أقل من ثلاث سنوات، يُزعم أن سلمان ترك، دفع مبالغ إجمالية، بلغت 1.1 مليون جنيه إسترليني، إلى أندرو، بينهم 250 ألف جنيه إسترليني لسارة، و25 ألف جنيه إسترليني للأميرة أوجيني.

وأشار التقرير إلى أنه من قيمة المبلغ الذي يُزعم أنه دفع للأميرة، تم إدراج 15000 دولار كهدية عيد ميلاد، لكن من المفهوم أنه تم بالفعل استخدامها لدفع ثمن الحفلة المفاجئة.



                                    

                                    
                                

								
								
								
							

                                
                                

    

        
            

                الامير اندرو  
            

            

                دوق يورك  
            

            

                العائلة المالكة البريطانية  
            

            

                الاميرة اوجينى  
            

            

                سارة فيرجسون  
            

    




								
								

                                
                                

                                    

                                        

                                            

                                                
                                                
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