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غدا ارتفاع 7 درجات وأجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:11 م
غدا ارتفاع 7 درجات وأجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل لـ7 درجات بالقاهرة على سبيل المثال، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس  مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 12 .

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