"عم محروس" 25 سنة خبرة فى الكنافة بالقشطة ولقمة القاضى بالإسكندرية.. لايف

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول صناعة الحلويات الشرقية الشهيرة فى شهر مضان المبارك من الإسكندرية.

والتقى اليوم السابع بعم محروس خبرة فى صناعة الحلويات الشرقية 25 عاما وهو حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة 2000 ويعمل فى تلك المهنة منذ 25 عاما.

ويقول عم محروس أنه كان يعمل فى صناعة الزلابية أو لقمة القاضى منذ فترة الدراسة فى الكلية ثم احترف المهنة وبرع فى صناعة الزلابية.

وكشف عم محروس عن سر نجاح عجينة الزلابية قائلا:" أهم شىء خدمة العجين وتركة يخمر لمدة ساعة أو ساعة ونصف لتعطى أفضل نتيجة فى طعم لقمة القاضى المحببة للجميع.

ويقوم عم محروس بصناعة القطايف ايضا بالحشو المكسرات، الزبيب والبندق وجوز الهند وكذلك بلح الشام وأصابع زينب وكافة انواع الكنافة، مؤكدا على كل انواع الحلويات الشرقية تشهد إقبالا كبيرا فى شهر رمضان، خاصة لقمة القاضى وبلح الشام والكنافة بالكريمة.

وحول الأسعار قال عم محروس أن سعر الكيلو للزلابية ولقمة القاضى وبلح الشام وأصابع زينب هو 40 جنيها للكيلو، اما الكنافة والقطايف بسعر 50 جنيها للكيلو.

ولا يخلو شارع فى الاسكندرية من أجواء رمضان المحببة من بائعى الحلويات الشرقية والعصائر وأيضا عربات الفول.