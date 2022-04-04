عميد حاسبات حلوان: انتهينا من امتحانات الميد تيرم قبل رمضان على 45% من المقررات

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أن الكلية عقدت امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم من الأحد الماضى حتى الخميس، وذلك لانتظام الدراسة من اليوم الأول، حيث عقد الامتحان فى الأسبوع السادس على قرابة 45% من نسب المقررات الدراسية المطلوب تحصيلها وذلك بعد استطلاع رأى اتحاد طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وبرفع الأمر لمجلس الكلية كان هناك أحد خيارين، الأول هو عقد الامتحان فى الأسبوع السادس أو حفاظا على أبنائنا الطلاب تأجيل الامتحانات إلى ما بعد رمضان وتعقد فى الأسبوع الحادى عشر.

وأضاف الدكتور أسامة أمام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مجلس الكلية قرر أن تكون الامتحانات فى الأسبوع السادس، مشيرا إلى انتظام أعمال تصحيح امتحانات الميد تيرم بالكلية بعد الانتهاء منها.

وفى سياق متصل ، قدم اتحاد طلاب الكلية خالص الشكر والتقدير لإدارة الكلية نظرا لصعوبة أداء امتحان أعمال السنة، الميد تيرم خلال رمضان والذى يتحتم أن يكون زمنه 45 دقيقة فقط وقلق الطلاب من التأخر أثناء الوصول إلى الكلية.