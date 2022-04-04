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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:57 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب : أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة المنطقة الشرقية منه.

 

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر محلية فلسطينية أن عددا من حاخامات المستوطنين والمعاهد الدينية الكبرى أجروا اقتحاماً تحضيرياً لعيد الفصح العبري ناقشوا خلاله أداء الطقوس التلمودية في الأقصى.

 

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الاقصى.

 


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